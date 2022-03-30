Від початку повномасштабного вторгнення викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб. Про це у телеграмі написала омбудсменка Людмила Денісова.

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Російські окупанти масово викрадають людей

30 березня росіяни захопили на Херсонщині у полон Сергія Чудиновича – відомого громадського діяча, волонтера й священика ПЦУ. Окупанти увірвалися до церкви, обшукали усіх присутніх, перевірили документи й мессенджери. Після цього забрали Чудиновича й повезли у невідомому напрямку.

Упродовж доби російські загарбники викрали мерів:

Олександра Кошелевича (Приморськ, Запорізька область);

Олександра Шаповалова (Берислав, Херсонська область);

Олександра Бабича (Гола Пристань, Херсонська область).

Крім цього, на Сумщині окупанти викрали Анатолія Сірого, старосту Новоборовицького округу. Вони поставили умову: повернуть його, якщо дорогу до Нових Борович почистять від повалених дерев.

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