Россия уже выпустила по территории Украины 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр", – ВСУ

Враг нападает на нас не только на суше и на море. Он еще и максимально агрессивен в небе, запуская все новые и новые ракеты типа "Искандер" и "Калибр".

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по территории Украины 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Это количество ракет страна-агрессорка выпустила с начала открытого вторжения на территорию нашей страны.

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Выпускают ракеты наземного и морского базирования

В частности, он отмечает, что не гнушалась Россия использованием оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования. Речь идет об "Искандере" и "Калибре". Ими оккупанты бомбят мирные города и села нашей страны.

Это кровавое преступление путинского режима – вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала,

– подчеркнул Залужный.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о потерях России по состоянию на утро 11 марта:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков – 353 единицы,

ББМ – 1 165 единиц,

артиллерийских систем – 125 единиц,

РСЗО – 58 единиц,

средства ПВО – 31 единица,

самолетов – 57 единиц,

вертолетов – 83 единицы,

автомобильной техники – 558 единиц,

корабли / катера – 3 единицы,

цистерн с ГСМ – 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

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