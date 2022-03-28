С начала полномасштабной войны в Украине погибли 143 ребенка

За период, когда Россия напала на Украину, погибли 143 украинских ребенка. Такие данные приводит омбудсменка Людмила Денисова.

Она ссылается на информацию от Единого реестра досудебных расследований. Кроме этого, пострадали 216 детей.

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Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия,

– объясняет Денисова.

В Офисе генпрокурора сообщили, что больше всего пострадало детей в Киевской области – 67. Также в Харьковской – 49, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 27, Запорожской – 21, Херсонской – 24, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14.

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