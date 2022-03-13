С начала войны в Украине погибли уже 3 журналиста: детали

Россия цинично атаковала Украину 24 февраля и ежедневно убивает мирное население. За эти 18 дней погибли и три журналиста, освещавшие правду о войне.

Фонд "Справедливость для журналистов" (JFJ) подчеркнул, что с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну в Украине, погибли три журналиста.

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Имена журналистов, погибших из-за войны РФ против Украины

Журналист Виктор Дударь – погиб во время боевых действий под Николаевом.

Телеоператор Live Евгений Сакун – погиб во время ракетного обстрела в Киеве.

Американский журналист и бывший автор NYT Брент Рено – был убит в Ирпене, его расстреляли российские военные.

Добавим, что 12 марта 2022 года в городе Каховка Херсонской области исчез журналист газеты "Новый День". По данным следствия, его похитили российские оккупанты.

Журналисты ежедневно борются на информационном фронте. Впрочем, есть и те, кто работают на поле боя, рискуя своей жизнью. Чтобы обезопасить журналистов, Вооруженные силы Украины попросили СМИ обозначать служебные машины исключительно надписью "PRESS".

Важно – в нескольких городах Украины задержали информаторов России