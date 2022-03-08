С начала войны на выезд из Украины было оформлено 150 тысяч иностранцев, – пограничники

Пограничники Украины, а также их зарубежные коллеги прилагают все усилия, чтобы как можно больше упростить выезд из Украины. Со времени нападения России на украинскую территорию покинули 150 тысяч человек.

Об этом рассказала начальник управления международного сотрудничества и европейской интеграции ГПСУ Илона Мельникова. Она сообщила, что с 24 февраля пассажиропоток значительно вырос.

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Ограничений на выезд иностранцев нет

Ограничений на выезд иностранцев нет. Некоторые ограничения на период военного положения действуют только в отношении мужчин – граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет,

– рассказала Мельникова.

В ГНСУ отметили, что только за минувшие сутки западный участок пересекли на выезд более 117 тысяч человек. Среди этих людей были как украинцы, так и иностранцы.

Пограничники говорят, что для иностранцев создали все условия

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на государственной границе со странами ЕС было оформлено на выезд 150 тысяч иностранцев.

️Пограничники говорят, что для выезжающих из Украины иностранцев созданы все надлежащие условия. Сигналов о ненадлежащем отношении при пересечении границы не поступало.

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