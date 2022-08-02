Началась обязательная эвакуация из Донецкой области: первый поезд прибыл в Кропивницкий

Утром 2 августа в Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд с Донбасса. Им в рамках обязательной эвакуации вывезли женщин, детей и пожилых людей.

Детали операции по эвакуации раскрыла министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Она отметила, что среди эвакуированных с Донбасса было много маломобильных. Всех их встретили и расселили.

Спасибо местным службам, международным организациям и волонтерам. Образцовая работа,

– подчеркнула Верещук.

Председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович отметил, что все службы готовились ответственно ко встрече людей с Донбасса. Вместе с Ириной Верещук Райкович был возле каждого вагона и контролировал эвакуацию.

"Люди сбежали из-под обстрелов, немало натерпелись. Сейчас для них важно хотя бы теплое слово. Каждому поможем, дадим крышу над головой, накормим, приютим", – пообещал он.

Райкович также поблагодарил ГСЧС, волонтерам, Красному Кресту, коммунальным службам, педагогам, социальным службам Кропивницкого, команде ОВА, медикам за оперативную слаженную работу.

Эвакуация людей из Донбасса / Фото Ирины Верещук

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Отметим, что 28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Ирина Верещук призвала дончан эвакуироваться, поскольку из-за боевых действий существует риск не только попасть под обстрелы, но и остаться без еды, лекарств и тепла.

Алгоритм действий во время эвакуации из Донетчины

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий опубликовало алгоритм действий во время обязательной эвакуации из Донетчины. Сообщается, что логистика уже организована.

Как эвакуироваться с Донетчины

1 шаг – обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами;

2 шаг – на основании обращения к вам приедут на дом, помогут собраться и довезут до места эвакуации;

3 шаг – отправление из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами;

4 шаг – во время поездки вам помогут оформить справку ВПО;

5 шаг – по прибытии вас встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Добавим, что глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух призвал жителей области выехать из прифронтовой зоны, чтобы не мешать работе Вооруженных Сил Украины.

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