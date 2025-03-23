Началась встреча с американской командой в Эр-Рияде, – Умеров

Вечером 23 марта началась встреча украинской и американской команды в Эр-Рияде. В частности, обсудят безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

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"Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задание Президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов – в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент", – написал Умеров.