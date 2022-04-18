Началась вторая фаза войны, но в ОП призывали не верить фейкам россиян
Источник:Андрей Ермак
Глава Офиса Президента рассказал, что действительно началась вторая фаза войны. Андрей Ермак призвал, что не следует верить российским фейкам.
Соответствующее заявление Ермак обнародовал вечером 18 апреля. Чиновник объяснил, что в Вооруженных силах Украины все надежно.
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Андрей Ермак рассказал, что многие фейки сейчас распространяются о наступлении россиян на Донбассе.
Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что в ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная,
– написал Андрей Ермак.
В Генштабе ВСУ сообщили, что 18 апреля российские военные приступают к наступательной операции на Донбассе. Там зафиксировали признаки активизации противника.
Накануне, 17 апреля, Владимир Зеленский рассказал, что враг готовится не просто нанести масштабный удар, а уничтожить целый Донбасс.
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