Рада приняла законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки
Верховная Рада приняла законопроект о совершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки. Речь идет о законопроекте 11092.
Парламент принял законопроект 11092 по совершенствованию системы начальной общевойсковой подготовки. "За" соответствующее решение проголосовало 297 депутатов.
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Что предусматривает законопроект
Вместо допризывной подготовки предлагается ввести начальную общевойсковую подготовку. Она будет реализоваться на третьем уровне полного общего среднего образования и будет проводиться в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования и других учебных заведениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования, путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.
Программы по этому учебному предмету разрабатывает и утверждает центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сферах образования и науки, по согласованию с Минобороны.
Предусмотрена также подготовка граждан к военной службе, которая будет содержать национальное и гражданское воспитание, физическую подготовку, изучение государственного языка и прочее.
Кроме этого, ко 2-му чтению появилась норма о предотвращении дискриминации. В частности, за статью.
Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных
- Верховная Рада Украины приняла законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных лиц. За него проголосовали 279 народных депутатов.
- Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Он добавил, что риски по антикоррупции, в частности по топ-корупционерам, на которых акцентировал антикоррупционный комитет, убрали только частично.
- Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что этот законопроект стал инициативой военных из Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ при поддержке Министерства юстиции Украины.