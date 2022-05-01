Начальник генштаба России Герасимов, уехавший контролировать бои в Изюме, может быть ранен
1 мая 2022 , 16:59Читати новину українською
Источник:телеграм Антона Геращенко
Начальник генштаба России Валерий Герасимов может быть ранен в Украине. Накануне СМИ писали, что он лично уехал руководить боями на Изюмском направлении.
Об этом говорит заместитель главы МВД Антон Геращенко. Однако следует отметить, что официального подтверждения пока нет.
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Как могли ранить Герасимова
По словам Геращенко, получили подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 Армии оккупантов. Якобы там и находился Герасимов, приехавший руководить наступлением на Славянск.
Чиновник также добавил, что подтверждено большое количество двухсотых среди высшего офицерского состава.