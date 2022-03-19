Начальник патрульной полиции Мариуполя просит помощи Зеленского и мировых лидеров

Начальник патрульной полиции Мариуполя попросил о дополнительной технике для обороны города. В частности речь идет о системах противовоздушной обороны.

Соответствующую информацию распространил 18 марта глава патрульной полиции Мариуполя Алексей Белошицкий. В частности, он опубликовал видео, которое записал патрульный полицейский Михаил Вершинин.

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Пан президент, сделайте так, чтобы Мариуполь выжил. Нам нужны системы ПВО. Не маленькие ракеты, не работающие против самолетов агрессора, а нормальные системы ПВО,

– сказал Вершинин.

Полицейский также рассказал:

"мы не знаем точно, останемся ли живы, когда вы будете смотреть это обращение. Знайте, такая судьба может быть у каждого города;

под завалами гибнут дети, старики. Они сидят 23 дня без воды и света;

люди, решающие судьбу мира, сейчас Украина показывает всем силу и мощь борющегося с Россией государства. Не разрешайте им уничтожать нас. Все в ваших силах – дайте нам системы ПВО».

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В ОП объясняли, почему военного решения по Мариуполю пока нет

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что о деблокаде Мариуполя сейчас не может идти речи, однако город ни в коем случае не сдадут.

Дело в том, что ВСУ ведут бои на севере Волновахи, и на них наступают силы противника, которые преобладают. Арестович объяснил, что:

остальные находятся в 100 – 120 км от Мариуполя;

чтобы добраться до горда, им еще предстоит пробить оборону противника в местах, где они сейчас стоят. Кроме того, они не пройдут 120 км под ударами авиации из Крыма и Ростовской области;

ни одна армия мира не пройдет в таких условиях.

Там выстроена мощная противовоздушная оборона противника: авиационная из Крыма и наземная. Арестович признался, что были попытки оказать воздушную поддержку, но безуспешно.

Поэтому военного решения пока по Мариуполю нет,

– сказал политик.

Советник главы ОП добавил, что сейчас есть политика дипломатического урегулирования.

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