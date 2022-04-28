Начальник смены сказал идти на рабочие места и работать, – работник ЧАЭС о приходе оккупантов

Александр Черепанов работает на Чернобыльской АЭС с 2005 года. Мужчина ездил на дежурство по железной дороге, которая шла по территории Беларуси. Когда с той стороны 24 февраля зашли российские военные, было ясно, что домой работники не вернутся.

По словам Александра Черепанова, на станции объявили чрезвычайную ситуацию, а оборудование перевели в безопасный режим работы.

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Работник ЧАЭС напомнил, что в 6 утра начальник смены приказал персоналу перейти в бомбоубежище. В то время на улице дежурили нацгвардейцы, охранявшие станцию.

Александр Черепанов рассказал, что ближе к вечеру возле ЧАЭС уже стояли российские БТРы, БМП и танки и происходили переговоры.

Впоследствии нам сообщили: орков пустили на территорию во избежание жертв персонала. Начальник смены приказал нам идти на свои рабочие места и работать, как обычно…,

– сообщил Черепанова.

Он добавил, что персонал выполнял только приказы своего начальства. Российские военные на внутренние объекты ЧАЭС не заходили. По его мнению, это была договоренность.

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