Начальник Волчанской МВА попал под обстрел кассетными боеприпасами: в каком он состоянии
Оккупанты 16 мая ударили по Волчанской громаде кассетными боеприпасами. Под обстрел попал и начальник МВА Тамаз Гамбарашвили.
Кроме начальника Волчанской МВА, под обстрел также попали двое медиков и два водителя. Информация об их состоянии не разглашалась.
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В каком состоянии ранен начальник МВА
Волонтеры, которые помогали проводить эвакуацию, опубликовали фото из больницы. На нем видно, что Тамаз Гамбарашвили имеет ранение ноги.
Иван Сокол, который работает в Харьковской ОВА, подтвердил, что есть ранения, однако угрозы жизни и здоровью нет.
Ранение есть! Угрозы жизни и здоровью нет! Настроение есть! Эвакуацию продолжаем!
– говорится в заметке.
Начальник Волчанской МВА попал под обстрел / Фото Иван Сокол
Начальник Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили также прокомментировал свое ранение. Чиновник опубликовал фотографии из больницы и поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии. Гамбарашвили заверил, что в ближайшее время уже вернется в строй.
Какая ситуация на Харьковщине: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию в Харьковской области. Сейчас врага остановили на первой линии обороны, а самая глубокая точка продвижения оккупантов – 10 километров.
- В сводке Генштаб ВСУ подтвердил, что ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая. Продолжаются мероприятия по усилению оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях.
- Кроме того, как сообщил Дмитрий Лиховой, на севере Волчанска защитники проводят зачистку и не дают врагу закрепиться. также оккупанты несут существенные потери. В течение суток Силы обороны ликвидировали на Харьковщине более 320 оккупантов и уничтожили 43 единицы вооружения и военной техники.