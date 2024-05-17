Начальник Волчанской МВА попал под обстрел кассетными боеприпасами: в каком он состоянии

Оккупанты 16 мая ударили по Волчанской громаде кассетными боеприпасами. Под обстрел попал и начальник МВА Тамаз Гамбарашвили.

Кроме начальника Волчанской МВА, под обстрел также попали двое медиков и два водителя. Информация об их состоянии не разглашалась.

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В каком состоянии ранен начальник МВА

Волонтеры, которые помогали проводить эвакуацию, опубликовали фото из больницы. На нем видно, что Тамаз Гамбарашвили имеет ранение ноги.

Иван Сокол, который работает в Харьковской ОВА, подтвердил, что есть ранения, однако угрозы жизни и здоровью нет.

Ранение есть! Угрозы жизни и здоровью нет! Настроение есть! Эвакуацию продолжаем!

– говорится в заметке.



Начальник Волчанской МВА попал под обстрел / Фото Иван Сокол

Начальник Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили также прокомментировал свое ранение. Чиновник опубликовал фотографии из больницы и поблагодарил всех, кто беспокоился о его состоянии. Гамбарашвили заверил, что в ближайшее время уже вернется в строй.

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