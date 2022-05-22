Начальника пожарно-спасательного отряда Энергодара Виталия Трояна могут освободить из плена

В среду 18 мая российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. В настоящее время продолжаются переговоры о его возвращении домой.

Идут переговоры по освобождению Виталия Трояна

О возможности увольнения Трояна в телеграмме рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что поэтому сейчас стоит воздержаться от любых акций и протестов в поддержку местных спасателей и их руководителя.

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Об этом попросили сами пожарные, ведь митинги могут негативно повлиять на процесс переговоров по поиску, увольнению и возвращению домой Виталия Трояна, а также помешать пожарным выполнять свои обязанности.

Что известно о похищении Трояна

Российские кафиры похитили Виталия Трояна 18 мая . Около полудня они приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыски в кабинете начальника. После этого они опечатали кабинет и увезли мужчину в неизвестном направлении. Предполагали, что захватчики предлагали Трояну работать в Россию и под ее флагами.

В Энергодаре продолжаются похищения работников разных сфер. В том числе и людей, оберегающих наш город от пожаров, чрезвычайных ситуаций и спасающих жизнь!

– прокомментировал Дмитрий Орлов.

Спасатели вышли на протест

После похищения начальника пожарно-спасательного отряда пожарные Энергодара вышли на протест возле дворца культуры "Современник". Об этом стало известно утром 20 мая. Россияне разгоняли акцию силовыми методами – избивали спасателей и уничтожали их технику.

Спасатели Энергодара вышли на протест из-за похищения Виталия Трояна / Фото Дмитрия Орлова

На демонстрацию пожарных 20 мая отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении к украинцам он поблагодарил спасателей и заметил, что они нуждаются в поддержке всех нас.

Их сопротивление, как и сопротивление российским захватчикам других жителей временно оккупированных территорий, является важной составляющей победы Украины в войне. Ведь так кафиры будут знать, что на украинской территории не имеют права ничего решать.

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