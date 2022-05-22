Йдуть перемовини щодо звільнення Віталія Трояна

Про можливість звільнення Трояна у телеграмі розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив, що через це зараз варто утриматися від будь-яких акцій та протестів на підтримку місцевих рятувальників та їхнього керівника.

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Про це попросили самі вогнеборці, адже мітинги можуть негативно вплинути на процес переговорів щодо пошуку, звільнення та повернення додому Віталія Трояна, а також завадити пожежникам виконувати свої обов'язки.

Що відомо про викрадення Трояна

Російські окупанти викрали Віталія Трояна 18 травня. Близько опівдня вони приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшуки в кабінеті начальника. Після цього вони опечатали кабінет та повезли чоловіка в невідомому напрямку. Припускали, що загарбники пропонували Трояну працювати на Росію та під її прапорами.

В Енергодарі продовжуються викрадення працівників різних сфер. В тому числі й людей, які оберігають наше місто від пожеж, надзвичайних ситуацій і рятують життя!

– прокоментував Дмитро Орлов.

Рятувальники вийшли на протест

Після викрадення начальника пожежно-рятувального загону вогнеборці Енергодара вийшли на протест біля палацу культури "Сучасник". Про це стало відомо вранці 20 травня. Росіяни розганяли акцію силовими методами – били рятувальників та нищили їхню техніку.

Рятувальники Енергодара вийшли на протест через викрадення Віталія Трояна / Фото Дмитра Орлова

На демонстрацію пожежників 20 травня відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні до українців він подякував рятувальникам та зауважив, що вони потребують підтримки від усіх нас.

Їхній спротив, як і опір російським загарбникам інших мешканців тимчасово окупованих територій, є важливою складовою перемоги України у війні. Адже так окупанти знатимуть, що на українській території не мають права нічого вирішувати.

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