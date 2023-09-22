Жил на широкую ногу: у военкома Самборского ТЦК обнаружили незаконные миллионы

НАПК проверило образ жизни военкома скандального ТЦК. Как следствие – выяснило одну интересную деталь.

О Самборском ТЦК общество узнало благодаря шокирующему видео, на котором заместитель начальника военкомата издевается над гражданским. Нарушителю уже вручили подозрение, а НАПК тем временем решило проверить начальника ТЦК на доброчестность.

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"Подарок от мамы" и "много работали"

Именно такими отговорками военком пытался скрыть грязные деньги, которые у него обнаружило НАПК.

Как оказалось, в течение 2020 – 2022 годов мужчина вместе со своей женой приобрели ряд объектов недвижимости. Военком уверяет, что такие дорогостоящие покупки удалось совершить благодаря семейным сбережениям, зарплате членов семьи, а также подарку от матери в размере 42 тысяч долларов США.

Впрочем, обмануть аналитиков ему не удалось. Они установили, что начальник Самборского районного ТЦК законным способом не мог приобрести это имущество. Разница между стоимостью недвижимости и официальными доходами семьи составляет более 4,4 миллионов гривен.

Пытали и морили голодом: скандал в Самборском ТЦК

19 сентября в сеть попало видео, на котором двое военных избивают и издеваются над гражданским. ДБР начало расследование и выяснило, что обидчики – это заместитель начальника Самборского военкомата и военнослужащий – водитель, а их жертва – житель Харькова.

Его и еще жителя Кривого Рога задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. Их отправили в военкомат, чтобы поставить на военный учет. Там подозреваемый офицер вместе с подчиненным начали "убеждать" мужчин пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, однако те отказывались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7. За этот период к мужчинам применяли физическую силу, морили голодом и издевались.

20 сентября заместитель начальника Самборского ТЦК и водитель задержан. Им сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека и пытках. 21 сентября для заместителя военкома избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком два месяца.