Не боялся, даже если бы родителей вызвали, – Сухаревский о приказе открыть огонь в 2014 году

Заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский рассказал о легендарном приказе открыть огонь по врагу в 2014 году. Военный отметил, что тогда не боялся давать такой приказ.

Об этом полковник рассказал в интервью ютуб-каналу "Бомбардир". Он отметил, что в той ситуации, по его мнению, он поступил абсолютно правильно, передает 24 Канал.

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Сухаревский рассказал о приказе открыть огонь по врагу

Военный отметил, что его приказ, который он отдал 13 апреля 2014 года как реакцию на вражеские действия в Донецкой области, то это был его внутренний ответ в той ситуации именно на вызовы, какие были.

Поэтому, что, ну а кто. Ну, ничего себе, на моей земле в меня стреляют приезжие на самом деле спецподразделения. Потому что они были в такой экипировке, которую я только в кино видел, подготовленные двоечками – троечками, перебежчиками, стреляют БТРами,

– сказал полковник.

В то же время в отличие от россиян, как рассказал Сухаревский, у него полная машина сидела с десантом молодых ребят, которые еще недавно были солдатами срочной службы, но на доверии подписали ему контракт и поехали на фронт.

Кроме того, военный отметил, что была команда от руководства – не стрелять. Но полковник решил, что все надо сделать иначе.

"Ну, и что. Знаете, как в ситуации, вы родителей в школу вызовите, посадите? Ну, хорошо, мне с собой жить, мне с собой разговаривать", – объяснил Сухаревский.

Он также отметил, что так решительно действовать – это, вероятно, его системная особенность. Ведь он человек, который много лет носит форму.

Это не в плане неуважения, когда там выходит условный какой-то народ и останавливает БТР, танк и тому подобное, значит этот народ или чего-то не понимает или надо сделать так, чтобы он понял. Это мои взгляды на это,

– заметил он.

По мнению военного, возможно, это жестоко, но он бы не остановился, если бы возникла подобная ситуация. Он отметил, что принимать решение об открытии огня по врагу, ему было не страшно, даже "если родителей в школу вызовут".

Обратите внимание! Заместитель Главкома Вадим Сухаревский в 2014 году первым дал приказ открыть огонь на поражение по врагу, вопреки приказу. Тогда он был командиром роты 80 аэромобильной бригады.