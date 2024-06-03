Тогда катастрофы не будет: как подготовиться к отопительному сезону

Ситуация в энергосистеме Украины остается тяжелой. Только ухудшил ее последний массированный обстрел россиян в начале июня. И хотя легко не будет, однако и катастрофы можно избежать.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом объяснил, что не обязательно отопительный сезон будет критическим для украинцев. Есть несколько советов, которые могут помочь стабилизировать ситуацию в энергосистеме.

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Как нужно готовиться к отопительному сезону

Среди украинцев распространяются панические настроения относительно того, что будет зимой. Ведь никто не понимает, что будет ждать нас в холодное время года. Эксперт по энергетическим вопросам дал несколько советов.

Во-первых, не надо паниковать. Это не самая большая беда, которая есть в Украине. Наша главная задача – обеспечить энергетическую готовность своих домохозяйств, если это возможно. В сельской местности это легче, в городах – труднее. Но это позволит разгрузить энергосистему и направить генерируемую в ней энергию на нужды ВПК,

– пояснил Рябцев.

Важным также является установление:

малых электростанций;

твердотопливных котлов там, где есть твердое топливо;

газокомпрессорные станции там, где есть природный газ;

котлов на жидком топливе, где есть газовый конденсат или нефтепродукты;

ветровых агрегатов, где ветрено;

солнечных электростанций в южных областях Украины.

"Если делать это в партнерстве между территориальными общинами и субъектами хозяйствования, используя возможности, которые сейчас предоставляет правительство, тогда у нас не будет проблем, которые прогнозируют. Но это нужно делать сейчас", – подчеркнул Рябцев.

При этом надо учесть время, которое осталось до начала отопительного сезона и те бюджеты, которые выделены, чтобы не делать то, что нельзя будет сделать до начала октября.

Восстанавливать уничтоженные станции нерационально

Россия уничтожила существенную часть украинской генерации. Потери значительные, однако к исправлению ситуации нужно подходить с умом.

Как по мне, не стоит восстанавливать то, что полностью разрушено. Потому что большие сжигательные установки, которые работали в Украине выбрасывали в окружающую среду большое количество токсичных веществ. ЕС, в рамках соглашения об ассоциации, требовал от Украины их закрытия. Если мы хотим иметь устойчивую, надежную энергосистему, то должны отказаться от гигантизма и создания огромных станций,

– отметил Геннадий Рябцев.

Вместо этого стоит строить станции там, где нужны потребителям. Эти станции должны иметь энергетическую эффективность, которая на порядок выше, чем старые станции, которые были построены в советское время.

Некоторые аналитики утверждают, что июль может стать очень сложным месяцем для энергосистемы Украины. Мол, это будет некой подготовкой к не менее сложной зиме.

"Я с такими прогнозами не согласен. Все зависит от того, насколько реализуют меры подготовки к следующему отопительному сезону. Это также будет зависеть от нашего с вами рационального отношения к электрической энергии, прежде всего в вечерние часы – с 18 до 23", – отметил эксперт по энергетическим вопросам.

Если проживание электрической энергии в эти пиковые часы удастся сократить минимум на 15%, то ни июль, ни август не станут критическими месяцами.

Какова ситуация в энергосистеме Украины