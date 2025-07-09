Не только благодаря США: что помогло Украине удержаться в начале войны

Дональд Трамп считает, что война в Украине могла бы завершиться за несколько дней, если бы не американское вооружение. Но он забывает, что в начале полномасштабного вторжения ВСУ имели немного оружия от США.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель, OSINT-аналитик Виталий Кононученко, заметив, что Украина получила первую партию Javelin в 2018 году. Там было 30 пусковых установок. Потом передали еще столько же. И дальше было еще несколько небольших партий. Это – мизерный процент по сравнению с тем, сколько вооружений пришлось применить в начале полномасштабной войны.

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Что на самом деле помогло Украине удержаться

Как отметил Кононученко, также на начало полномасштабного вторжения Украина имела шведско-британские ПТРК NLAW. Были также данные о буквально единичных экземплярах ПЗРК Stinger от Литвы и Латвии.

Поэтому заявление Трампа не имеет ничего общего с реальностью. Конечно, сейчас Украине было бы значительно труднее воевать без американской помощи.

Без американских гаубиц, без HIMARS и ракет к этим системам, без Patriot и ракет к ним мы воевали бы значительно хуже. Не имели бы возможности сбить баллистику и поразить цели на глубину до 90 километров в тылу врага. Но 3-4 дня войны – это российские нарративы,

– сказал Кононученко.

Важно заметить, что ни в одном сценарии ведения войны Россия на тот момент не рассчитывала, что завяжутся тяжелые пехотные бои. Оккупанты действительно шли на парад и не ожидали, что их будут ожидать сложные бои.

Можно вспомнить пример, как они хотели зайти в Харьков. Должны были несколькими бригадами зайти в один день с трех направлений с севера. В конце концов в конце февраля-начале марта они по одной дороге направляли колонны, которые мы сжигали. Мы выстояли благодаря преданности обороне. Также враг не был готов к ведению таких боевых действий,

– отметил Кононученко.

Добавим, Трамп считает, что без американского оружия война в Украине могла бы длиться несколько дней. Ведь именно оно помогло останавливать крупные наступления врага в течение первых дней полномасштабной войны.