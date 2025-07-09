Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач, OSINT-аналітик Віталій Кононученко, зауваживши, що Україна отримала першу партію Javelin у 2018 році. Там було 30 пускових установок. Потім передали ще стільки. І далі було ще кілька невеликих партій. Це – мізерний відсоток у порівнянні з тим, скільки озброєнь довелось застосувати на початку повномасштабної війни.

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Що насправді допомогло Україні втриматися

Як наголосив Кононученко, також на початок повномасштабного вторгнення Україна мала шведсько-британські ПТРК NLAW. Були також дані про буквально одиничні екземпляри ПЗРК Stinger від Литви та Латвії.

Тому заява Трампа не має нічого спільного з реальністю. Звісно, зараз Україні було б значно важче воювати без американської допомоги.

Без американських гаубиць, без HIMARS та ракет до цих систем, без Patriot та ракет до них ми воювали б значно гірше. Не мали б можливості збити балістику та уразити цілі на глибину до 90 кілометрів в тилу ворога. Але 3-4 дні війни – це російські наративи,

– сказав Кононученко.

Важливо зауважити, що в жодному сценарії ведення війни Росія на той момент не розраховувала, що зав'яжуться важкі піхотні бої. Окупанти дійсно йшли на парад і не очікували, що на них очікуватимуть складні бої.

Можна згадати приклад, як вони хотіли зайти в Харків. Мали кількома бригадами зайти в один день з трьох напрямків з півночі. Зрештою в кінці лютого-на початку березня вони по одній дорозі направляли колони, які ми спалювали. Ми вистояли завдяки відданості обороні. Також ворог не був готовий до ведення таких бойових дій,

– зазначив Кононученко.

Додамо, Трамп вважає, що без американської зброї війна в Україні могла б тривати кілька днів. Адже саме вона допомогла зупиняти великі наступи ворога упродовж перших днів повномасштабної війни.