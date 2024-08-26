Была инициатива начать раньше: как Львов подготовился к новому учебному году

Учебный год для всех украинских детей начнется 1 сентября. Во Львове местные власти предлагали, чтобы школьники вышли на учебу раньше из-за вероятных прогнозов осложнения энергоснабжения. Однако это решение не было принято.

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что все школы города готовы начать учебный год. Всюду также есть укрытия, на случай воздушных тревог.

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Нововведения в учебный процесс

Андрей Садовый отметил, что город будет уделять большое внимание качеству обучения.

Во время, когда будущее непредсказуемо, надо учить детей жить в мире, который меняется. В учебный процесс важно добавлять предметы, которые развивают креативность. У нас уже много лет есть практика – во всех школах обязательные уроки шахмат. Эта дисциплина увеличивает успеваемость учащихся на 10%,

– отметил городской голова Львова.

Он также отметил, что группы по изучению иностранных языков теперь будут насчитывать не более 15 человек. Это будет способствовать работе учителя, который будет иметь возможность работать с каждым ребенком. Во львовских школах будут развивать и искусство, ведь оно влияет на хорошее психологическое состояние учащихся.

По словам городского головы Львова, до сентября 2024 года в городе появится 14 Центров патриотического воспитания.

Действия на случай отсутствия электроснабжения

Андрей Садовый отметил, что львовские школы имеют генераторы. Городская власть сейчас устанавливает солнечные панели. Однако, если Россия будет осуществлять постоянные атаки по критической инфраструктуре Украины, то в школах придется открывать большие центры обогрева.

В это время можно делать каникулы. Мы это предлагали правительству, когда имели инициативу начать обучение быстрее и завершить первый семестр до Рождества,

– сказал городской голова Львова.

Он добавил, что город, несмотря на все, имеет несколько вариантов как планировать качественный учебный год для школьников.