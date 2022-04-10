Начался первый этап наступления на Донбасс, с Дальнего Востока идет подкрепление, – Арестович

Российские захватчики уже начали наступательные действия на Донбасс. Советник главы Офиса Президента отмечает, что скоро будет второй этап.

Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью Марку Фейгину. Он отметил, что оккупанты будут пытаться прорваться на Донбасс как с севера, так и с юга.

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Оккупанты ожидают подкрепления

Сейчас все ждут второй эшелон. А второй эшелон: это 10 БТГ (батальонно-тактических групп – 24 канал), которые доезжают с Дальнего Востока, последние, 5-я армия; и те, кого вывели с севера у нас – от Киева, Чернигова и Сум,

– отметил Арестович.

Советник главы ОП поспешил всех успокоить. Само подкрепление с Дальнего Востока еще не достигло позиций, с которых можно наступать. Что же касается российских военных, выведенных с севера Украины, то пока они не готовы к боевым действиям.

Ранее Алексей Арестович подчеркнул, что легко не будет. Так он прокомментировал скопление российских войск на Востоке. Количественная составляющая, по его мнению, может осложнить противостояние. Мол, у нас с российскими военными соотношение 1 к 8, а то и 1 к 10.

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