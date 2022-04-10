Про це Олексій Арестович розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну. Він зазначив, що окупанти пробуватимуть прорватися на Донбас як з півночі, так і з півдня.

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Окупанти очікують підкріплення

Зараз усі чекають другий ешелон. А другий ешелон: це 10 БТГ (батальйонно-тактичних груп – 24 канал), що доїжджають з Далекого Сходу, останні, 5-та армія; і ті, кого вивели з півночі у нас – від Києва, Чернігова та Сум,

– зазначив Арестович.

Радник глави ОП поспішив усіх заспокоїти. Саме підкріплення з Далекого Сходу ще не доїхало до позицій, з яких можна наступати. Що ж стосується російських військових, яких вивели з півночі України, то наразі вони не готові до бойових дій.

Раніше Олексій Арестович підкреслив, що легко не буде. Так він прокоментував накопичення російських військ на Сході. Кількісна складова, на його думку, може ускладнити протистояння. Мовляв, у нас з російськими військовими співвідношення 1 до 8, а то й 1 до 10.

Тим часом Росія хоче назбирати ще 60 тисяч солдатів на війну проти України – дивіться відео: