Начался "сезон грибов": в оккупированном Донецке прогремели взрывы
Днем 29 мая во временно оккупированном Донецке прогремели громкие взрывы. После этого над городом поднялся столб дыма.
Кадры дыма, поднимающегося над городом, публикует ряд местных телеграм-каналов, передает 24 Канал.
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Взрывы в Донецке
По сообщениям местных, прилет был по Киевскому району города. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.
Оккупационные местные "власти" информацию о взрывах в Донецке не комментировали.
Жители Донецка публикуют фото клубов дыма, виднеющихся над городом / Фото: местные СМИ
Между тем, в сети уже шутят, что на оккупированных территориях начался "грибной сезон". Правда, нынешний "урожай" не слишком порадует оккупантов.
Момент прилета в Донецке: смотрите видео
Ранее "хлопок" случился в Луганске
- Вечером 27 мая во временно оккупированном Луганске также было слышно мощные взрывы. После этого в городе начался пожар, а над домами поднялся дым.
- Оккупанты традиционно отчитались о работе ПВО. В то же время В Луганской ОВА сообщили, что прилет был в районе бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, где базировались войска и техника врага.
- После атаки россияне обвинили во всем собственные СМИ. Ведь именно пропагандистские интернет-ресурсы написали об ударе по авиационным объектам. Перед тем, в марте, российские телеграм-каналы сообщили, что на Луганском авиационном заводе будут снова ремонтировать вертолетные двигатели.
- В сети появились снимки аэродрома, который атаковали Силы обороны. Вероятно, был поражен радиолокационный комплекс "Небо-М".