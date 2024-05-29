Начался "сезон грибов": в оккупированном Донецке прогремели взрывы

Днем 29 мая во временно оккупированном Донецке прогремели громкие взрывы. После этого над городом поднялся столб дыма.

Кадры дыма, поднимающегося над городом, публикует ряд местных телеграм-каналов, передает 24 Канал.

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Взрывы в Донецке

По сообщениям местных, прилет был по Киевскому району города. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно.

Оккупационные местные "власти" информацию о взрывах в Донецке не комментировали.

Жители Донецка публикуют фото клубов дыма, виднеющихся над городом / Фото: местные СМИ

Между тем, в сети уже шутят, что на оккупированных территориях начался "грибной сезон". Правда, нынешний "урожай" не слишком порадует оккупантов.

Момент прилета в Донецке: смотрите видео

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