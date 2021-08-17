Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, сейчас у талибов не просто победа, а целая история успеха.
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Что может происходить в мире
По словам Климкина, в ближайшее время мир ожидает много необычных событий. В частности, некоторые могут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.
Я ожидаю, что сейчас будут новые всплески: начиная от Палестины и заканчивая Сахелем, и очень непростые с точки зрения противостояния,
– заявил эксминистр.
Это может перезагрузить мусульманский мир и добавить его представителям уверенности в своих действиях. Климкин заметил, что совершенно новая геополитическая игра в мире появится уже в 2021 году.
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Экс-министр также не исключает всплесков гибридной или военной активности со стороны России в ближайшее время.
События в Афганистане: последние новости
- Террористы "Талибана" 15 августа захватили столицу Афганистана – Кабул. Местные власти мирно передали им город, чтобы избежать кровопролития. Сейчас находиться на улицах городах опасно, ведь везде царит анархия.
- Талибы объявили всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане. Террористы призывают людей возвращаться к привычной жизни.
- В США хотят увеличить темпы эвакуации населения из захваченного "Талибаном" Афганистан. Согласно плану, американцы планируют ежедневно эвакуировать примерно по 5 тысяч человек.
- Уже 120 украинцев и их семьи заявили, что хотят выбраться из Афганистана. Однако самолет до сих пор не может вылететь, ведь ситуация остается неконтролируемой.