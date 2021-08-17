Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. По его словам, в этой ситуации Кремль злорадствует над США, считая, что страна якобы потерпела поражение.

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Действия талибов выгодные для Кремля

Яковенко отметил, что путинский режим намерен взаимодействовать с террористами. В частности, они не случайно воспринимают друг друга положительно.

Деятельность "Талибана" выгодна для России, поэтому она будет пытаться вывести его из списков террористических организаций.

Основная идея здесь в том, что на самом деле это такие 2 братских террористических режима,

– отметил журналист.

Россия не будет помогать беженцам

По словам Яковенко, пока значительное количество беженцев из Афганистана находятся на территории Узбекистана и это является проблемой. Однако путинский режим не будет предоставлять им никакой серьезной помощи. Это абсолютно исключено.

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Журналист также отметил, что со стремительным выходом американцев из страны, талибы получили достаточно мощное современное оружие, в частности самолеты.

Несмотря на это, когда они укрепят свой режим, то есть большой риск того, что террористы могут использовать ее и в других странах. Это будет представлять угрозу и для России.

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