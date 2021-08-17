Об этом рассказал российский журналист Игорь Яковенко в эфире 24 канала. По его словам, в этой ситуации Кремль злорадствует над США, считая, что страна якобы потерпела поражение.
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Действия талибов выгодные для Кремля
Яковенко отметил, что путинский режим намерен взаимодействовать с террористами. В частности, они не случайно воспринимают друг друга положительно.
Деятельность "Талибана" выгодна для России, поэтому она будет пытаться вывести его из списков террористических организаций.
Основная идея здесь в том, что на самом деле это такие 2 братских террористических режима,
– отметил журналист.
Россия не будет помогать беженцам
По словам Яковенко, пока значительное количество беженцев из Афганистана находятся на территории Узбекистана и это является проблемой. Однако путинский режим не будет предоставлять им никакой серьезной помощи. Это абсолютно исключено.
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Журналист также отметил, что со стремительным выходом американцев из страны, талибы получили достаточно мощное современное оружие, в частности самолеты.
Несмотря на это, когда они укрепят свой режим, то есть большой риск того, что террористы могут использовать ее и в других странах. Это будет представлять угрозу и для России.
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Ситуация в Афганистане: последние новости
- В Кабуле продолжается эвакуация международного сообщества. Сейчас там продолжают работать только 3 посольства – России, Китая и Пакистана.
- "Талибан" объявил всеобщую амнистию для всех чиновников в Афганистане. Террористы призывают людей возвращаться к привычной жизни.
- Сенатор-республиканец Рик Скотт обеспокоен напряженной ситуацией. Он требует руководство Конгресса провести расследование действий администрации по выводу американских войск из страны.
- В Белом доме заявили, что намерены до 31 августа завершить эвакуацию людей из Афганистана.
- Власти Франции приняли решение направить в Афганистан 2 военных самолета и силы спецназа. Цель – помочь эвакуировать людей.