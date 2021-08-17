Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. За його словами, у цій ситуації Кремль зловтішається над США, вважаючи, що країна начебто зазнала поразки.
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Дії талібів вигідні для Кремля
Яковенко зауважив, що путінський режим має намір взаємодіяти з терористами. Зокрема, вони не випадково сприймають один одного позитивно.
Діяльність "Талібану" є вигідною для Росії, тому вона намагатиметься вивести його зі списків терористичних організацій.
Основна ідея тут в тому, що насправді це такі 2 братські терористичні режими,
– наголосив журналіст.
Росія не допомагатиме біженцям
За словами Яковенка, наразі значна кількість біженців з Афганістану перебувають на території Узбекистану й це є проблемою. Однак путінський режим не надаватиме їм жодної серйозної допомоги. Це абсолютно виключено.
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Журналіст також зауважив, що зі стрімким виходом американців з країни, таліби отримали достатньо потужну сучасну зброю, зокрема літаки.
Зважаючи на це, коли вони укріплять свій режим, то є великий ризик того, що терористи можуть використовувати її й в інших країнах. Це становитиме загрозу й для Росії.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- У Кабулі триває евакуація міжнародної спільноти. Наразі там продовжують працювати тільки 3 посольства – Росії, Китаю і Пакистану.
- "Талібан" оголосив загальну амністію для всіх урядовців в Афганістані. Терористи закликають людей повертатися до звичного життя.
- Сенатор-республіканець Рік Скотт стурбований напруженою ситуацією. Він вимагає керівництво Конгресу провести розслідування дій адміністрації щодо виведення американських військ з країни.
- У Білому домі заявили, що мають намір до 31 серпня завершити евакуацію людей з Афганістану.
- Влада Франції ухвалила рішення направити в Афганістан 2 військові літаки та сили спецназу. Мета – допомогти евакуювати людей.