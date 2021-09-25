Начинать будем не с бизнеса, – Мельник о планах БЭБ

Новосозданное Бюро экономической безопасности начнет свою работу с анализа основных незаконных схем и их коррупционного прикрытия. К проверкам бизнеса перейдут уже после этого.

С чего начнет работу БЭБ

К бизнесу "пойдут" в третью очередь. Об этом глава БЭБ Вадим Мельник рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Не с бизнеса начинаем расследование, а начинаем аналитическую работу с того "схематоза", который дает бизнесу те схемы для уклонения от налогов. Выявление и преодоление "схематоза", далее – коррупционное прикрытие, коррумпированные чиновники, они же прикрывают такие схемы,

– пояснил чиновник.

Только тогда, по словам Мельника, ведомство перейдет к проверкам бизнеса. Ведь он – "следствие использования схемы".

Кратко о Бюро экономической безопасности

Ведомство будет расследовать экономические преступления против Украины. На создании нового органа настоял Международный валютный фонд.

БЭБ будет контролировать деятельность бенефициаров финансовых операций и искать нарушения закона в обращении средств структур бизнеса и государства.

Своей деятельностью ведомство должно уменьшить долю теневого бизнеса в Украине, увеличить поступления налогов и сборов и тому подобное.