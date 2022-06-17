Начнется Третья мировая война, – политолог о возможном вторжении Китая в Тайвань

Если Китай решится напасть на Тайвань, то это станет началом Третьей мировой войны. Такая ситуация окажет негативное влияние не только на Украину, но и на весь мир.

Об этом 24 канала рассказал украинский политолог Максим Яли. По его словам, Соединенные Штаты обязательно жестко отреагируют на потенциальную агрессию против Тайваня. Тем более что эта территория имеет гарантии безопасности от США.

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Когда Джо Байден находился в так называемом "азиатском турне", он однозначно заявил, что Штаты вмешаются в случае нападения на Тайвань. Это уже будет война совсем иного уровня, чем в Украине. Только ВВП Китая за 2021 год – почти 18 триллионов долларов.

Как возможная война может повлиять на Украину

Понятно, что возможное вторжение Китая в Тайвань негативно повлияет на весь мир. Однако последствия для Украины будут особенно серьезными . Тогда Соединенные Штаты могут в значительной степени переключиться на Тайвань.

Потенциально это способно снизить уровень финансовой и военной помощи для Украины. Такая ситуация будет благоприятна для России. Кроме того, Украина будет получать значительно меньше внимания в мировых СМИ.

Конечно, внимание не только США, но и европейских стран и массовой аудитории будет переключено на Тайвань. Вы знаете, если сейчас какого-либо события не подают в СМИ, то его буквально не существует, – подчеркнул Максим Яли.

Напомним, 14 июня лидер Китая Си Цзиньпин подписал указ о так называемой "спецоперации" против Тайваня. Текст документа полностью не опубликован, но известно, что там есть пункт о "невоенном" использовании вооруженных сил.

Таким образом, вероятно, Китай может по известной схеме совершить "специальную операцию", которую они не расценивают как полномасштабную войну. В указе особенно циничен пункт о проведении мирных военных операций.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году. Однако Пекин до сих пор не признает независимость острова. Там его считают своей провинцией.

В последние годы Китай делает различные провокации вблизи Тайваня. К примеру, 6 мая в воздушное пространство Тайваня вошли 18 китайских военных самолетов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай увеличил такие провокации. Пекин регулярно подчеркивает, что Тайвань – неотъемлемая часть Китая, а любое вмешательство со стороны других государств недопустимо. В Соединенных Штатах считают, что Тайвань должен защищать свою территорию , если на них нападет Китай.

Интересно, что Тайвань является мировым лидером в производстве электроники. В частности, там сосредоточены большие мощности по выработке полупроводников. По состоянию на 2022 год Тайвань – лидер на этом рынке . Треть экспорта поступает в США, а американские инвестиции на острове составляют около 17 миллиардов долларов.

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