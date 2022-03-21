Начнут просто "утюжить", - Бабченко предположил, чем Россия заменит ракеты, если они закончатся

В СМИ уже не раз говорили о том, что в России якобы заканчиваются ракеты. Однако существует опасность, что оккупанты начнут использовать неуправляемые бомбы.

Такое мнение в эфире 24-го канала озвучил журналист Аркадий Бабченко. По его словам, он не разделяет оптимизм о том, что у россиян заканчиваются ракеты.

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"Их ракеты косоглазые, но плюс-минус где-то в районе объекта попадают, и в их представлении это высокоточное оружие. Но если у них это оружие закончится, то у них много всякого железа – ОФАБ, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды – которые вообще не прицельные и бьют прямо по площадям", – сказал Бабченко.

То есть вместо того, чтобы наносить какие-то точные удары, они начнут просто "утюжить",

– отметил он.

Журналист добавил, что ситуацию может изменить ПВО, которую Украине должны предоставить США. "Это уже будет практически закрытое небо над Украиной", – отметил Бабченко.

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