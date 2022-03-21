Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив журналіст Аркадій Бабченко. За його словами, він не поділяє оптимізм про те, що в росіян закінчуються ракети.

До слова ЗСУ навчилися збивати не лише ракети, а й "Точку-У", – Данілов

"Їхні ракети косоокі, але плюс-мінус десь в районі об'єкту потрапляють, і в їхній уяві це високоточна зброя. Але якщо в них ця зброя закінчиться, то в них є багато всякого заліза – ОФАБ, авіаційні бомби, артилерійські снаряди – які взагалі не прицільні і б'ють просто по площах", – сказав Бабченко.

Тобто замість того, щоб завдавати якісь точні удари, вони почнуть просто "утюжити",

– зазначив він.

Журналіст додав, що ситуацію може змінити ППО, яку Україні мають надати США. "Це вже буде практично закрите небо над Україною", – зазначив Бабченко.