Национализация 10 кораблей России и "охота" на армию оккупантов: видеодайджест 48 дня войны

Украинские военные продолжают героически защищать родную страну от русских захватчиков. В Министерстве обороны подытожили, каким был 48-й день войны. Смотрите свежий видеодайджест.

Предыдущие сутки, 12 апреля, запомнились нам протестами украинцев против российской агрессии в Италии и национализацией 10 кораблей страны-агрессора, чтобы укрепить ВСУ.

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Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:

оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области;

украинские военные отбили 6 атак оккупантов в Луганской и Донецкой областях;

холоднояровцы показали результаты "охоты" на "вторую армию мира";

сичеславские десантники "отминусовали" целое подразделение противника;

бойцы ВСУ уничтожают живую силу и технику врага;

украинские военные отбили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских;

операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано;

родственники оккупантов ожидают родных не с победой, а с награбленным.

48 день войны: смотрите видеодайджест 18+

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