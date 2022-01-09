Национализм еще даст о себе знать, – эксперт о ситуации в Казахстане

Нынешняя революционная действительность Казахстана, которую породили "газовые протесты" населения, вызвала волну бурных обсуждений между экспертами.

О политической турбулентности в Казахстане, вялой реакции Запада на протесты, и казахском национализме рассказал эксперт Аналитического центра AD Astra Андрей Горб в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала.

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Коррупция и бедность

Какими были предпосылки к революционной ситуации, которую наблюдаем сейчас в Казахстане? Не верится, что люди там так разозлились только из-за завышенных цен на топливо.

Да, действительно, повышение цен на сжиженный газ стало всего лишь последней каплей в переполненной чаше терпения казахов.

Если возвращаться к истокам этой проблемы, то здесь следует говорить о том, что Казахстан, по сути, является классической среднеазиатской диктатурой. Безусловно, по сравнению с Узбекистаном или Таджикистаном, это более либеральный ее образец.

Вместе с тем, первоочередные причины того, что мы видим сейчас, являются экономическими. Почти всеми ресурсами в стране владеет Нурсултан Назарбаев, который в течение своего почти тридцатилетнего правления, распределил все природные богатства государства таким образом, чтобы абсолютное их большинство могло принадлежать ему самому и его ближайшему окружению. Именно это в первую очередь разозлило людей.

С приходом Токаева ситуация никак не изменилась. Он стал продолжателем политической традиции, начатой Назарбаевым. Коррупция и бедность неизменно являются атрибутами жизни в Казахстане.

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Несколько менее значительной, но тем не менее все же достойной внимания является вторая причина – политическая. В течение последнего времени была заметна тенденция к росту националистических настроений среди казахов. Общество начало мыслить о постепенном разрыве столь тесного доселе союза с путинской Россией, перестало видеть в нем смысл.

Однако, повторяю, что больше всего на людей повлияла именно далеко не лучшая экономическая ситуация в стране.

Город после столкновений / Фото mediazona.ca

Реакция России на протестное движение в Казахстане нам сегодня уже известна. А вот почему так вяло реагирует Запад?

На данном этапе никаких серьезных шагов от западных стран ожидать не стоит. Пока они все ограничатся уже традиционным для себя выражением "глубокого беспокойства" и призывами к диалогу.

Без сомнения, учитывая текущее положение вещей, могут пострадать некоторые инвестиционные проекты Европы в Казахстане, и все же это не будет чем-то уж слишком критичным для европейцев.

Да и в конце концов, Казахстан как таковой не представляет значительного интереса для западных держав. Поэтому они не особо будут о нем волноваться. Значительно интереснее эта страна Китаю.

Оппонентов – нет

Как российская пропаганда будет освещать протесты?

Российские пропагандисты, как и обычно в таких случаях, будут рассказывать о внешних кураторах протестов. Мол, настоящие казахи никогда бы не пошли на противостояние с властью, а те, которые пошли, – обычные бандиты, управляемые Западом. Такая манера подачи информации для них является наиболее удобной.

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Кто больше всего недоволен среди политической элиты таким положением вещей? Есть ли прогрессивные силы в казахском политикуме?

На сегодня таких больше нет. Все оппоненты режима либо сидят в тюрьме, либо находятся заграницей. Среди самых известных оппозиционеров можем вспомнить Мухтара Аблязова (банкира-беглеца, который сам себя назвал лидером протестов, – 24 канал) и Арона Атабека (поэт и диссидент – 24 канал). Последний умер в конце ноября прошлого года. Аблязов же сейчас отбывает пожизненное наказание по обвинению в умышленном убийстве. Этот приговор ему был оглашен в 2018-м году. Поэтому сейчас неравнодушные граждане оставлены сами на себя. Потому протест этот хоть и выглядит достаточно хорошо организованным, но все же остается без лидеров до сих пор.

Эксперт считает, что сейчас в стране нет лидеров для оппозиционного сопротивления / Фото из личного архива

Станем ли мы свидетелями роста цен на газ и нефть на глобальном рынке в результате народного восстания в Казахстане?

Сейчас трудно хоть как-то спрогнозировать динамику цен на эти энергоносители в контексте массовых протестов казахов. Тем не менее, я бы не ждал каких-то серьезных последствий для мирового энергорынка.

Россия рискует?

Что ждет Казахстан после ввода войск ОДКБ?

В худшем случае там развернут сценарий, похожий на белорусский. Можем вспомнить слова президента Касим-Жомарта Токаева о том, что он будет действовать максимально жестко.

Нельзя исключать, что он имел в виду, в том числе, и применение репрессивного механизма в случае необходимости. Как следствие, в дальнейшем увидим цементирование диктатуры.

Но, даже если сейчас власти удастся осуществить задуманное и подавить протесты, далеко не факт, что эта вся политическая турбулентность в тот же миг рассеется. Казахстан будет лихорадить еще долго после сегодняшних массовых проявлений общественного неповиновения.

Понимая это, Токаев может предусмотрительно попросить Путина оставить какую-то часть российских войск в качестве "миротворцев". Другое дело, пойдет ли на это российский президент? Мне кажется, скорее нет, чем да, потому что такое решение повлечет за собой немало геополитических рисков для самой РФ.

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Выгодно ли России военное вмешательство во внутренние дела Казахстана?

Наиболее вероятно, ей удастся несколько укрепить свое влияние в Центральной Азии. Но только в среднесрочной перспективе. Потому что казахский национализм, который сейчас крепнет, еще даст россиянам о себе знать. Тенденция к росту популярности националистических идей среди казахов сейчас близка к тому, чтобы стать необратимой. Кроме того, не будем забывать, что свои интересы в Среднеазиатском регионе имеет также и Китай.

Как ситуация в Казахстане, в перспективе, повлияет на Украину?

Считаю, что никакого заметного влияния на наше государство протестная ситуация, сложившаяся сейчас в Казахстане, не окажет. У России вряд ли получится, путем утверждения своей власти там, выдвинуть какие-то новые аргументы Западу на нашем направлении.