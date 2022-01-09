Про політичну турбулентність в Казахстані, мляву реакцію Заходу на протести, та казахський націоналізм розповів експерт аналітичного центру AD Astra Андрій Горб у ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу.

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Корупція та бідність

Якими були передумови до революційної ситуації, яку спостерігаємо нині у Казахстані? Не віриться, що люди там так розлютилися тільки через завищені ціни на пальне.

Так, дійсно, підвищення цін на скраплений газ стало усього лише останньою краплею в переповненій чаші терпіння казахів.

Якщо повертатися до витоків цієї проблеми, то тут слід говорити про те, що Казахстан, по суті, є класичною середньоазійською диктатурою. Безумовно, у порівнянні з Узбекистаном чи Таджикистаном, це більш ліберальний її зразок.

Разом з тим, першочергові причини того, що ми бачимо зараз, є економічними. Майже усіма ресурсами у країні володіє Нурсултан Назарбаєв, який протягом свого майже тридцятирічного правління, розподілив усі природні багатства держави таким чином, щоб абсолютна їх більшість могла належати йому самому та його найближчому оточенню. Саме це в першу чергу розлютило людей.

З приходом Токаєва ситуація ніяк не змінилася. Він став продовжувачем політичної традиції започаткованої Назарбаєвим. Корупція та бідність незмінно є атрибутами життя у Казахстані.

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Дещо менш значною, а проте все ж вартою уваги є друга причина – політична. Протягом останнього часу була помітна тенденція до зростання націоналістичних настроїв серед казахів. Суспільство почало мислити про поступовий розрив такого тісного досі союзу із путінською Росією, перестало бачити в ньому сенс.

Проте, повторюю, що найбільше на людей вплинула саме далеко не найкраща економічна ситуація в країні.

Місто після зіткнень / Фото mediazona.ca

Реакція Росії на протестний рух у Казахстані нам сьогодні вже відома. А от чому так кволо реагує Захід?

На даному етапі жодних серйозних кроків від західних країн очікувати не варто. Поки що вони всі обмежаться вже традиційним для себе висловленням "глибокого занепокоєння" та закликів до діалогу.

Без сумніву, враховуючи поточний стан речей, можуть постраждати деякі інвестиційні проєкти Європи у Казахстані, та все ж це не буде чимось аж надто критичним для європейців.

Та й зрештою, Казахстан як такий не становить значного інтересу для західних держав. Тому вони не особливо будуть ним перейматися. Значно цікавіша ця країна Китаєві.

Опонентів – нема

Як російська пропаганда висвітлюватиме протести?

Російські пропагандисти, як і зазвичай у таких випадках, розповідатимуть про зовнішніх кураторів протестів. Мовляв, справжні казахи ніколи б не пішли на протистояння з владою, а ті, що пішли – звичайні бандити, керовані Заходом. Така манера подачі інформації для них є найбільш зручною.

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Хто найбільше незадоволений серед політичної еліти таким станом речей? Чи є прогресивні сили у казахському політикумі?

На сьогодні таких більше немає. Всі опоненти режиму або сидять у в’язниці, або знаходяться закордоном. Серед найвідоміших опозиціонерів можемо згадати Мухтара Аблязова (банкіра-втікача, який сам себе назвав лідером протестів – 24 канал) та Арона Атабека (поет та дисидент – 24 канал). Останній помер наприкінці листопада минулого року. Аблязов же, зараз відбуває довічне покарання за звинуваченням в умисному вбивстві. Цей вирок йому було оголошено 2018-го року. Тому зараз небайдужі громадяни залишені самі на себе. Відтак протест цей хоч і виглядає доволі добре організованим та все ж залишається без лідерів досі.

Експерт вважає, що зараз у країні нема лідерів для опозиційного спротиву / Фото з особистого архіву

Чи станемо ми свідками зростання цін на газ та нафту на глобальному ринку в результаті народного повстання у Казахстані?

Зараз важко бодай якось спрогнозувати динаміку цін на ці енергоносії в контексті масових протестів казахів. А проте, я б не чекав якихось серйозних наслідків для світового енергоринку.

Росія ризикує?

Що чекає на Казахстан після вводу військ ОДКБ?

У найгіршому випадку там розгорнуть сценарій схожий на білоруський. Можемо згадати слова президента Касим Жомарта Токаєва про те, що він діятиме максимально жорстко.

Не можна виключати, що він мав на увазі в тому числі й застосування репресивного механізму в разі потреби. Як наслідок, надалі, побачимо цементування диктатури.

Але навіть, якщо зараз владі вдасться здійснити задумане та придушити протести, далеко не факт, що ця вся політична турбулентність тієї ж миті розсіється. Казахстан лихоманитиме іще довго після сьогоднішніх масових виявів громадської непокори.

Розуміючи це, Токаєв може завбачливо попросити Путіна залишити якусь частину російських військ в якості "миротворців". Інша справа, піде на це російський президент? Мені здається, швидше ні ніж так, адже таке рішення потягне за собою чимало геополітичних ризиків для самої РФ.

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Чи вигідне Росії військове втручання у внутрішні справи Казахстану?

Найбільш імовірно, їй вдасться дещо зміцнити свій вплив у Центральній Азії. Але лише у середньостроковій перспективі. Бо казахський націоналізм, який зараз міцніє, ще дасть росіянам про себе знати. Тенденція до зростання популярності націоналістичних ідей серед казахів зараз близька до того, щоб стати незворотньою. Крім того, не забуваймо, що свої інтереси у Середньоазійському регіоні має також і Китай.

Як ситуація у Казахстані, у перспективі, вплине на Україну?

Вважаю, що ніякого помітного впливу на нашу державу протестна ситуація, що склалася зараз у Казахстані, не матиме. Росії навряд чи вийде, шляхом утвердження своєї влади там, висунути якісь нові аргументи Заходу на нашому напрямку.