Место памяти и чести: в Украине открыли Национальное военно-мемориальное кладбище
- Национальное военно-мемориальное кладбище открыто в Украине, с первым почетным захоронением неизвестных защитников и защитниц.
- К мероприятию присоединился Владимир Зеленский, а также Руслан Стефанчук, Денис Шмыгаль и Наталья Калмыкова.
- Кладбище развивается поэтапно, с планом обустройства около 6 тысяч мест для захоронений и сооружения архитектурных элементов.
В пятницу, 29 августа, начались первые почетные захоронения на Национальном военно-мемориальном кладбище. Официальное открытие прошло при участии Владимира Зеленского.
24 Канал побывал на официальном открытии памятного места и рассказывает о деталях.
Как состоялось открытие кладбища?
Сегодня, 29 августа, состоялись первые захоронения защитников и защитниц, имена которых остались неустановленными. К почетному мероприятию присоединились председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
Президент Владимир Зеленский прибыл на открытие кладбища вместе с журналистами обычным рейсовым автобусом. В дальнейшем такой транспорт ежедневно будет курсировать из Киева до мемориального комплекса – от брендированной остановки на Одесской площади.
Почетное открытие Национального военно-мемориального кладбища / Фото 24 Канал
Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова подчеркнула, что кладбище развивается поэтапно: первая очередь уже функционирует, вторая – в процессе строительства.
Всего на территории планируют обустроить около 6 тысяч мест для захоронений. Часть из них отведена для воинов, чьи тела идентифицированы и семьи изъявили желание похоронить близких именно здесь, другие – для неизвестных военных, идентификация которых продолжается.
Больше фото с церемониала захоронения погибших на НВМК / Фото 24 канал
Кроме традиционных участков для захоронений, на территории уже построены колумбарные стены на 360 ниш. В следующих очередях строительства планируется установка дополнительных стен, а также архитектурных элементов – главного мемориала, часовни и скульптурных композиций. В частности, предусматривается проведение архитектурного конкурса на создание памятника неизвестному защитнику и защитнице.
Что известно о Национальном военном мемориальном кладбище?
- Национальное военно-мемориальное кладбище призвано стать главным местом памяти воинов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.
- В 2023 – 2024 годах начались подготовительные работы для создания НВМК.
- 15 марта 2024 года Кабмин определил место для Национального военного мемориального кладбища в Гатненской общине Фастовского района Киевской области. Местные жители протестовали против строительства, называя его "экоцидом".
- Правительство выделило 515 миллионов гривен на строительство и функционирование кладбища.