Кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище

Недавно Кабмин определил место расположения Национального военного мемориального кладбища. В Минветеранов объяснили, кого именно там будут хоронить.

Так, в министерстве отметили, что частью первой статьи 15-1 Закона Украины "О погребении и похоронном деле" определен исчерпывающий перечень лиц, кто имеет право быть похоронен на Национальном военном мемориальном кладбище.

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Кого именно будут хоронить на этом кладбище

Военнослужащие:

которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

полные кавалеры ордена Богдана Хмельницкого, ордена "За мужество", ордена княгини Ольги;

которые принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности;

Герои Украины, которым с 2014 года вручили орден "Золотая Звезда".

Относительно ветеранов войны, то на Национальном военном мемориальном кладбище будут хоронить участников боевых действий, в частности, АТО, ООС, полномасштабной войны России против Украины. Кроме того, лиц с инвалидностью вследствие войны.

Также на Национальном военном мемориальном кладбище могут осуществлять перезахоронение лиц, определенных законом, похороненных на временно оккупированных территориях. Кроме того, выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке.

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Кто имеет право быть похороненным на Национальном военном мемориальном кладбище:

Коротко, что известно об НМВК

15 марта Кабинет Министров принял распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальной общине Фастовского района Киевской области.

Заметим, 23 марта премьер сообщил о принятии ключевого решения о создании Национального военно-мемориального кладбища.

Правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете. Речь идет о 515 миллионов гривен, которые выделили на строительство и функционирование в 2024 году.

"Национальное военно-мемориальное кладбище станет центральным местом, где каждый сможет отдать дань уважения павшим героям нашей Родины. Это будет особое место, где пересекаются скорбь, гордость, боль, уважение, безграничная благодарность и вечная память", – подчеркнул Денис Шмыгаль.