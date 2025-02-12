Верховная Рада поддержала введение в Украине Национального дня молитвы

В Украине появился новый праздник, который ежегодно будет отмечаться 24 февраля. В этот день наше государство не только будет вспоминать о начале страшной, кровопролитной войны с Россией, но и отмечать Национальный день молитвы.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Новый праздник в Украине

За одобрение Постановление №12412 об установлении в Украине Национального дня молитвы проголосовали 225 депутатов. Согласно документу, этот праздник будет отмечаться 24 февраля.

Национальный день молитвы – это не государственный праздник, следовательно, дополнительного у украинцев выходного не будет.

Инициаторы введения такого праздника считают, что молитва объединяет украинское общество, поэтому этот день призван еще и собрать всех украинцев ради общей цели. Символично, что этот день будет приходиться на годовщину начала полномасштабной войны, когда украинцы столкнулись со страшным горем.

Совместная молитва, по мнению авторов Постановления, будет защищать Украину и ее мужественных воинов на фронте. А празднование отдельного праздника станет символом веры каждого украинца в непременную победу.

Инициаторами проекта является председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп Никита Потураев, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие народные избранники.

В понедельник, 24 февраля, Национальный день молитвы в Украине будут отмечать впервые. В этот день Верховная Рада проведет заседание, которое начнет с исполнения духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

К слову, введение праздника прокомментировал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он сказал, что первоочередная задача инициативы была не такой, как сейчас. Во время своего выступления Арахамия немного оговорился, что вызвало смех в зале Верховной Рады.

Наша совместная инициатива, к сожалению, немножко запидзалая,

– сказал председатель фракции.

Давид Арахамия оговорился во время выступления в ВР: смотрите видео

Напомним, народные депутаты предложили учредить Национальный день молитвы еще в январе. Тогда эту идею поддержали в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.