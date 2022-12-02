С жезлом в руках: патрульная полиция показала свою версию популярного танца Венздей Аддамс
Источник:Национальная полиция Украины
Украинцы, несмотря на войну и нелегкую ситуацию с энергосистемой, продолжают демонстрировать отличное чувство юмора и свою креативность. Нацполиция тоже не отстает от мировых трендов.
В частности, правоохранители опубликовали в своем ТikTok собственную версию танка Венздей Аддамс. Заметим, что украинцам в комментариях очень понравилась подобная интерпретация тренда.
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Сигналы регуляторов как особый танец
Если кто-то еще не знал, работники Нацполиции имеют собственный ТikTok-аккаунт. На нем регулярно появляются новые видеоклипы от украинских правоохранителей.
TikTok Нацполиции Украины / Скриншот из соцсетей
2 декабря на аккаунте появилась актуальная интерпретация популярного мирового тренда – танца Венздей Аддамс. В полиции показали кадры, как регуляторы помогают движению на дорогах.
Танец Венздей Аддамс на манер Нацполиции: смотрите видео
После публикации тренда в комментариях сразу начали появляться положительные отзывы украинцев. Они оценили чувство юмора полиции.
Реакция украинцев на TikTok Нацполиции / Скриншоты из соцсетей
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Киев понемногу приближается к плановым отключениям света
- Регулировщики обязаны корректировать движение транспорта на дорогах, когда нет света. Оккупанты нанесли серьезные разрушения энергосистеме страны, однако даже отсутствие электричества и тепла не могут сломать дух украинцев.
- Хорошими новостями обрадовали в Киевской городской военной администрации. Представители рассказали, что в столице увеличили предел на потребление электроэнергии.
- Таким образом, Киев постепенно приближается к плановым отключениям. В то же время, местных просят бережно пользоваться электричеством и не включать все приборы сразу, чтобы лишний раз не напрягать сети.
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