Нацсовет внес 13 медийщиков в число предателей: кто вошел в список
С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие показали свое "настоящее лицо". Поэтому есть специальный реестр государственных изменников, в которые вносятся такие люди.
Так, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли первые 100 человек, среди которых 73 человека – политики, 13 – представители правоохранительных органов, 13 – медийщики и 1 судья.
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Медийщики, оказавшиеся в реестре предателей:
- Кирилл Вышинский
- Игорь Гужва
- Снежана Егорова
- Андрей Ермолаев
- Светлана Крюкова
- Глеб Лешенко
- Оксана Марченко
- Олеся Медведева
- Диана Панченко
- Михаил Погребинский
- Владимир Рогов
- Алексей Романов
- Александр Семченко
Что нужно знать о реестре предателей
Прежде чем внести лицо в этот список "Движение Честно" проверяет кандидатов, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями.
В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы.
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