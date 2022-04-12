Нацсовет внес 13 медийщиков в число предателей: кто вошел в список

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие показали свое "настоящее лицо". Поэтому есть специальный реестр государственных изменников, в которые вносятся такие люди.

Так, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – НАПК и ОО "Движение ЧЕСТНО" внесли первые 100 человек, среди которых 73 человека – политики, 13 – представители правоохранительных органов, 13 – медийщики и 1 судья.

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Медийщики, оказавшиеся в реестре предателей:

Кирилл Вышинский

Игорь Гужва

Снежана Егорова

Андрей Ермолаев

Светлана Крюкова

Глеб Лешенко

Оксана Марченко

Олеся Медведева

Диана Панченко

Михаил Погребинский

Владимир Рогов

Алексей Романов

Александр Семченко

Что нужно знать о реестре предателей

Прежде чем внести лицо в этот список "Движение Честно" проверяет кандидатов, в частности, сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями.

В реестре четыре категории лиц: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы.

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