Прикрываются рейтингами: в Нацсовете рассказали, как телеканалы нарушают "языковой закон"

С 16 июля украинские телеканалы должны транслировать контент только на украинском языке. Однако, говорят в Нацсовете, за два года до этого вещатели не подготовились как следует.

В Нацсовете рассказали о ситуации после первой недели выполнения новых норм закона. Специалисты говорят, вопрос поддержки государственного языка, как оказалось, остался средством политической войны.

Актуально В Украине все сложно, а в Канаде – смогли: фильмы на украинском на борту самолетов Air Canada

От ботоферм поступают оскорбления и угрозы

Говорится о многочисленных публичных оскорблениях и угрозах, которые часто поступают от так называемых ботоферм. И формальное отношение к государственному языку привело к противоположному результату. Некоторые игроки медиарынка сразу проигнорировали закон, другие – недолго терпели, жалуясь на рейтинг.

Вместо вложения умеренных денег в создание привычно качественного телепродукта телеканалы отнеслись к этому формально и намеренно упрощенно, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потере доходов,

– сказали в регуляторе.

Какие причины падения рейтингов назвали в Нацсовете

Причинами падения рейтингов после 16 июля в Нацсовете назвали категорически низкое качество озвучивания на украинском языке. Это оттолкнуло даже ту аудиторию, которая хотела просмотра на украинском.

Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной доселе финансовой поддержке со стороны владельца,

– пояснили в Нацсовете.

Закон медиа нарушают намеренно и вызывающе, понимая, что инструмента наказания за это не будет. Поэтому единственный выход – мощные экономические рычаги влияния. Именно с просьбой изменить законодательство Нацсовет обратился к парламентариям.

Стоит прочитать Что будет с чиновниками, которые не сдадут экзамен на уровень владения государственным языком

Главное о языковых изменениях с 16 июля 2021 года:

С 16 июля 2021 года украинский язык должен функционировать в таких сферах как культура, развлечения и книгоиздания.

Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также в случае, если применение не государственного языка требуется творческим замыслом организатора.

Если говорящий не владеет украинским языком, то его должен сопровождать синхронный или последовательный перевод.

Несмотря на действие закона, группа "1+1 медиа" заявила , что не будет дублировать фильмы и сериалы на украинском. Якобы зрители уже привыкли смотреть контент на российском, а на дублированный продукт отреагировали негативно.



Главное о нормах "языкового закона" / Инфографика 24 канала