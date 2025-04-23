Жители Алабуги сообщили о работе ПВО и дронах в небе. Там есть завод по производству дронов, который к тому же наращивает свое производство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, руководителя ЦПИ, и российские СМИ.

Смотрите также Как рождественская елка: в сети показали невероятные масштабы пожара на 51 арсенале ГРАУ в России

В российской Алабуге очень громко

Алабуга в Татарстане, где россияне производят шахеди/герани и различные обманки, где они нарастили производство, несколько громко, и несколько местами удачно,

– сообщил Андрей Коваленко.

Он добавил, что в 2024 году в Алабуге изготовили более 6000 "Шахедов" и тысячи дронов-приманок. В этом году была поставлена задача производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 ударных дронов в год и от 15000 дронов-обманок.