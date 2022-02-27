Над Балаклией сбили два самолета, предварительно – вражеские.

Об этом сообщил глава Балаклейской общины Иван Столбовой.

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Случилось все час назад. Летали над территорией города. В результате этого практически из каждого дома, больницы вылетели окна, здания городского совета,

– сообщил Иван Столбовой.

Он рассказал, что при осмотре последствий от уничтожения самолетов вместе с заместителем попали под обстрел. Были в школе, где вылетели окна.

Из разрушений – выбиты окна, двери. Еще не добрались до улицы Арсенальная, где расположен военный состав, воинская часть, где вчера был ракетный обстрел. А сегодня, скорее всего, авиаобстрел был. Очень мощное было, очень мощное,

– добавил Столбовой.

Пока неизвестно, есть ли в результате обстрела жертвы и раненые. Информацию выясняют.

Жителей общины призвали и дальше находиться в укрытиях, так как возможны дальнейшие авиаудары.

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