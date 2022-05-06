Над Белгород-Днестровским районом украинская ПВО сбила ракету России, – мэр райцентра

Враг пытается атаковать Одесскую область. Поскольку наземным путем ему это не удается, он активизировал обстрелы региона.

Российскую захватническую ракету сбила украинская противовоздушная оборона в небе над Белгород-Днестровским районом. Об этом сообщил городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

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Что известно о российской ракете

По словам чиновника, украинская ПВО сбила вражеский снаряд в небе над Белгород-Днестровским районом Одесчины в 8:00 утра 6 мая.

Об этом случае также сообщили в оперативном командовании "Юг". Там отмечают, что этой ракетой российские оккупанты планировали в очередной раз поразить инфраструктуру Одесской области.

Обломки вражеского снаряда упали на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры. Таким образом, это стало доказательством того, что россияне в очередной раз совершили преступление против Украины. Эти обломки изъяла следственно-оперативная группа Нацполиции, работавшая на месте происшествия.

Обломки вражеской ракеты в Одесской области / Фото из фейсбука командования "Юг"

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне трижды били по мосту через Днестровский лиман

Из Белгород-Днестровского в сторону Одессы ведет железнодорожно-автомобильный мост, являющийся важным объектом инфраструктуры региона. Российские оккупанты выпускали по нему ракеты три раза.

Впервые это произошло 26 апреля. Тогда движение мостом перекрывали, чтобы устранить все последсвия, которые нанес этот вражеский удар. Но захватчики на следующий день, 27 апреля, повторили свой подлый удар. Мост пришлось перекрывать снова.

Третий вражеский обстрел моста происходил уже 2 мая. К счастью, среди железнодорожников никто тогда не пострадал. Как объяснял представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, мост через Днестровский Лиман в Одесской области имеет важное стратегическое значение, поскольку обеспечивает логистическую связь между южными районами Одесской области и основной частью этого региона.

Ситуация по другим направлениям фронта в сводке Генштаба на утро 6 мая: смотрите видео