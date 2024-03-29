Над Черновицкой областью сбили вражеские ракеты: службы выехали на места падения обломков
Оккупанты 29 марта массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Силы ПВО работали во многих областях, в частности – в Черновицкой.
Там обнаружили обломки сбитых российских ракет. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает 24 Канал.
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Над Черновицкой областью сбивали ракеты
Оккупанты массированно атаковали Украину 29 марта. Под ударом оказалась и Черновицкая область – там сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место.
Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв,
– сообщил Запаранюк.
Он также призвал местных жителей сохранять информационную тишину. В Черновицкой ОГА также напомнили, что запрещено в сети публиковать фото и видео, на которых может быть видно последствия ночной атаки.
Оккупанты массированно атаковали Запад Украины
- Враг 29 марта повторял тактику предыдущих атак и сначала атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед", а затем массированно запустил ракеты. О точном количестве воздушных средств нападения впоследствии сообщат в Воздушных силах.
- Известно, что россияне атаковали аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал". Их запустили с 3 истребителей МиГ-31К, которые взлетели с аэродрома в Саваслейке. Сначала ракеты летели в направлении Житомира, но впоследствии взяли курс на Львовщину. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что гиперзвуковые ракеты летят в направлении Стрыйщины.
- Из сообщений местных властей и Воздушных сил известно, что Львовская область оказалась под массированным ракетным ударом. Кроме "Кинжалов", на Львовщине также фиксировали группы крылатых ракет. В 05:22 Козицкий сообщил о группе крылатых ракет, которые из Ровенской области летели на Львовщину, а впоследствии уточнил – они курсируют в направлении Стрыйщины.
- Взрывы также раздавались и в Ивано-Франковской области. Как пишут в сети, под ударом мог оказаться Бурштын. Кроме того, после взрывов местные жители Прикарпатья сообщили о резких скачках в электросети.