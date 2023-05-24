Будет что-нибудь интересное: над Черным морем летают разведывательные беспилотники США и Великобритании

Американский беспилотник проводит разведку над Черным морем у берегов Крыма. Речь идет о беспилотнике RQ-4 Global Hawk – название FORTE10.

По данным сервиса Flightradar24, дрон взлетел 24 мая утром с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии, вошел в воздушное пространство нескольких европейских стран и направился к акватории Черного моря. 24 Канал.

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Беспилотник находится на высоте около 18 км.



Разведывательный дрон до сих пор над акваторией Черного моря / Скриншот Flightradar24

К американскому Hawk присоединился британский Boeing

После обеда стало известно, что над Черным морем также летит разведывательный Boeing Великобритании в сопровождении двух истребителей Eurofighter.



Британский поисковик в сопровождении двух истребителей / Скриншот Flightradar24

Кратко о том, что известно разведчикам

RQ-4 Global Hawk RQ-4 – это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он может патрулировать в течение 30 часов в высоте до 18 тысяч метров.

Он оснащен различными датчиками, включая оптико-электронные, инфракрасные, радиолокационные и радиоэлектронные, что позволяет проводить разведку в течение длительного времени.

Беспилотник способен летать со скоростью до 575 км/ч и обследовать до 100 тысяч квадратных километров территории в сутки.

По информации Википедии, RQ-4 Global Hawk американских ВВС несколько раз совершали полеты вдоль линии разграничения сторон на Донбассе и вблизи оккупированного Крыма.

Официальные представители Британии пока никак не комментировали такой шаг.

Напомним, 16 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем российские истребители Су-27 сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

Заметим, что сегодня утром над Крымским мостом виднелся дым. Российские оккупанты заявляли, что якобы "учения".