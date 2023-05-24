За даними сервісу Flightradar24, дрон злетів 24 травня зранку з авіабази НАТО "Сігонелла" на Сицилії, увійшов у повітряний простір декількох європейських країн і попрямував до акваторії Чорного моря, інформує 24 Канал.

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Безпілотник перебуває на висоті близько 18 кілометрів.



Розвідувальний дрон досі над акваторією Чорного моря / Скриншот Flightradar24

До американського Hawk приєднався британський Boeing

Після обіду стало відомо, що над Чорний морем також летить розвідувальний Boeing Великої Британії в супроводі 2 винищувачів Eurofighter.



Британський розвідувач у супроводі двох винищувачів / Скриншот Flightradar24

Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок.

Коротко про те, що відомо про розвідників

RQ-4 Global Hawk RQ-4 – це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Він може патрулювати упродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Він оснащений різними датчиками, включаючи оптико-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні та радіоелектронні, що дозволяє проводити розвідку протягом тривалого часу.

Безпілотник здатний літати зі швидкістю до 575 км/год та обстежити до 100 тисяч квадратних кілометрів території за добу.

За інформацією Вікіпедії, RQ-4 Global Hawk американських ВПС кілька разів здійснювали польоти вздовж лінії розмежування сторін на Донбасі та поблизу окупованого Криму.

Нагадаємо, 16 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російські винищувачі Су-27 збили американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper.

Зауважимо також, що сьогодні зранку над Кримським мостом виднівся дим. Російські окупанти заявляли, про нібито "ученія".