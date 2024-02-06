Летела на город: над Днепропетровской областью уничтожили ракету Х-59

Днем 6 февраля россияне пускали ракеты в сторону Днепра. Сколько их было и все ли сбили – расскажет 24 Канал.

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 16:35. Пока она локализуется на Востоке Украины и охватывает четыре области – Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую.

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Что известно о сбивании ракеты в Днепропетровской области

Почти сразу после объявления тревоги Воздушные силы предупредили, что в сторону города летит управляемая авиационная ракета, вероятно, Х-59. Чуть позже написали, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном, северо-восточном направлениях, есть угроза применения авиационных средств поражения.

Около пяти вечера глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что цель была сбита.

Минус ракета. Вражескую воздушную цель уничтожили в небе над Днепровским районом. Спасибо, защитники!

– написал он.

В Воздушных силах детализировали тип ракеты.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", – сообщили там.