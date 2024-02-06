Тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 16:35. Вона локалізувалася на Сході України і охопила чотири області – Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську та Донецьку.

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Що відомо про збиття ракети на Дніпропетровщині

Майже одразу після оголошення тривоги Повітряні сили попередили, що в бік міста летить керована авіаційна ракета, імовірно, Х-59. Трохи згодом написали, що зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на східному, північно-східному напрямках, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько п'ятої вечора голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ціль було збито.

Мінус ракета. Ворожу повітряну ціль знищили в небі над Дніпровським районом. Дякую, оборонці!

– написав він.

У Повітряних силах деталізували тип ракети.

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", – повідомили там.

Зверніть увагу! 24 Канал детально писав про ракети Х-59, про те, куди вони долітають і яку небезпеку становлять. З їхніми характеристиками ви можете ознайомитися в цьому матеріалі.