Над Днепровским районом сбили 3 ракеты

Россия вечером атаковала Днепропетровщину ракетами. Нашим защитникам удалось сбить несколько вражеских целей.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об успехах нашей ПВО. Он создал соответствующую публикацию в соцсетях.

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Что рассказал Лысак

Глава Днепропетровской ОВА заявил, что 3 вражеских ракеты были сбиты 4 ноября над Днепровским районом.

Спасибо защитникам неба! Они сбили над Днепровским районом 3 ракеты,

– написал он.

По его словам, защитники из ВзК "Восток" приземлили вражеские цели.

Что сказали в ВС ВСУ

Воздушные силы подтвердили сбивание трех ракет в Днепропетровской области. Там заявили, что Россия вечером 4 ноября атаковала баллистическими и крылатыми ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатых ракеты "Искандер-К". Держим небо!

– говорится в сообщении.

Что известно о взрывах в Днепре

По неофициальным и предварительным данным телеграм-каналов, жители Днепра могли слышать около 10 звуков взрывов.

Первый взрыв прогремел вскоре после объявления воздушной тревоги на Днепропетровщине и предупреждения от ПС ВСУ об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.

Сергей Лысак призвал днепрян сохранять режим информационной тишины. Позже он сообщил, что Россия попала по инфраструктурному объекту в Днепровской общине. Глава Днепропетровской ОВА заявил, что предварительно обошлось без погибших.

В этот же вечер Россия атаковала Полтавщину

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ракетной атаке России на Полтавщину. По его словам, в Миргородском районе жилые дома получили повреждения из-за падения обломков ракеты.

К сожалению, есть погибшие. Этой атакой оккупанты забрали жизнь у женщины. Также есть пострадавшие, в том числе двое детей. В настоящее время устанавливаются подробности очередного проявления российской агрессии.