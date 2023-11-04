Над Днепровским районом сбили 3 ракеты
Источник:Сергей Лысак
Россия вечером атаковала Днепропетровщину ракетами. Нашим защитникам удалось сбить несколько вражеских целей.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об успехах нашей ПВО. Он создал соответствующую публикацию в соцсетях.
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Что рассказал Лысак
Глава Днепропетровской ОВА заявил, что 3 вражеских ракеты были сбиты 4 ноября над Днепровским районом.
Спасибо защитникам неба! Они сбили над Днепровским районом 3 ракеты,
– написал он.
По его словам, защитники из ВзК "Восток" приземлили вражеские цели.
Что сказали в ВС ВСУ
Воздушные силы подтвердили сбивание трех ракет в Днепропетровской области. Там заявили, что Россия вечером 4 ноября атаковала баллистическими и крылатыми ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатых ракеты "Искандер-К". Держим небо!
– говорится в сообщении.
Что известно о взрывах в Днепре
По неофициальным и предварительным данным телеграм-каналов, жители Днепра могли слышать около 10 звуков взрывов.
Первый взрыв прогремел вскоре после объявления воздушной тревоги на Днепропетровщине и предупреждения от ПС ВСУ об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения.
Сергей Лысак призвал днепрян сохранять режим информационной тишины. Позже он сообщил, что Россия попала по инфраструктурному объекту в Днепровской общине. Глава Днепропетровской ОВА заявил, что предварительно обошлось без погибших.
В этот же вечер Россия атаковала Полтавщину
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ракетной атаке России на Полтавщину. По его словам, в Миргородском районе жилые дома получили повреждения из-за падения обломков ракеты.
К сожалению, есть погибшие. Этой атакой оккупанты забрали жизнь у женщины. Также есть пострадавшие, в том числе двое детей. В настоящее время устанавливаются подробности очередного проявления российской агрессии.