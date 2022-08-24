Флаг Украины реет над Донецкой областью: Кириленко рассказал о Дне Независимости в регионе
24 августа 2022 , 11:35Читати новину українською
Над Донецкой областью развевается сине-желтое знамя. Это символ того, что область не покорится перед врагом и будет бороться до конца.
В небе над Донецкой областью можно увидеть самый большой и высокий флаг области. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.
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Украинский флаг над Донецкой областью реет
Самый большой и самый высокий флаг в Донецкой области развевается. Его могут видеть жители Донбасса, которые пока остаются на территории области,
– отметил Павел Кириленко.
На День Независимости в Донецкой области проведут небольшие мероприятия с соблюдением всех правил безопасности. Массовых мероприятий, конечно, что не будет.
Какая ситуация на Донбассе по данным Генштаба
- Украинские защитники защищают нашу независимость, несмотря на все попытки врага уничтожить ее. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение у Богородичного и заставили бежать.
- На Краматорском направлении россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Закотного и Раздолевки и проводили воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.
- На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах Бахмута, Соледара, Зайцево и Белогоровки. Враг наступал в направлении Бахмутского и Кодемы, но безрезультатно.
- На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии территорию возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного и нанесли авиаудары неподалеку от Невельского. Враг наступал в направлении Песков и Невельского. Удачи не имел.
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